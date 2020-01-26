Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı iki maçı da kazanan Galatasaray, 19. hafta maçında, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Arda polemiğinin tavan yaptığı şu günlerde Terim'in öğrencileri deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 19. haftasında İH Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Fatih Terim ve öğrencileri zorlu Konya deplasmanından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. MKE Ankaragücü karşısında sahadan 1-0'lık üstünlük ile ayrılan İttifak Holding Konyaspor ise çıkışını sürdürmenin peşinde...

Galatasaray'ı konuk ettiği son 12 Süper Lig maçını kazanamayan İH Konyaspor (3B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda gol sevinci yaşayamadı ve sadece üç gol attı. Galatasaray ise Süper Lig'de Eylül 2003'ten bu yana İH Konyaspor'a mağlup olmuyor (19G 7B) ancak rakibiyle oynadığı son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Konyaspor - Galatasaray

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakem: Koray Gençerler

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Teknik direktör: Fatih Terim