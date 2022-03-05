Konyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.Abone ol
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
KONYASPOR 2 0 GALATASARAY (İLK YARI SONA ERDİ)
Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytqi, Ahmed Hassan
Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis