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Konyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Konyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR 2 0 GALATASARAY (İLK YARI SONA ERDİ)

Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytqi, Ahmed Hassan

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis

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