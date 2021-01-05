Konyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Antalyaspor beraberliğinin ardından liderlik koltuğunu kaptıran Galatasaray, Süper Lig'in 17. hafta maçında Konyaspor'a konuk oluyor. İki takım da üç puan alarak haftayı kapatmak istiyor. Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 19.00'da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çalıyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Aslan, ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Konyaspor ise 19 puana sahip.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile hastanede tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui; kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao maç kadrosunda bulunmuyor.

Konyaspor: 0 - 0 :Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakem: Arda Kardeşler

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Nejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme Sitya, Oğuz Kağan Güçtekin, Marko Jevtovic, Levan Shengelia, Erdon Daci, Deni Milosevic, Sokol Cikalleshi

Galatasaray: Okan Koçuk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Mbaye Diagne