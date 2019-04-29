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Konyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Konyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray kritik bir mücadeleye çıkıyor. Uzun süredir kazanamayan Konyaspor, Galatasaray'ı yenerek kötü gidişini durdurmak istiyor. Galatasaray ise Başakşehir'in kaybettiği haftada Konyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadındaki maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Süper Lig'de zirvede bulunan Medipol Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.

ATİKER KONYASPOR: 0 - 0 :GALATASARAY

STAT: Konya Büyükşehir
HAKEM: Mete Kalkavan

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Zuta, Jonsson, Jevtovic,  Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Feghouli, Belhanda, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, bugün istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek. Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi Marcao'nun ise sakatlığı bulunuyor.

Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 24 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

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