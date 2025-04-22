Konyaspor - Galatasaray / Canlı skor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray ile İskenderunspor engelini aşan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Tek maç Usulüne göre oynanan mücadelede kazanan finalde Trabzonspor - Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Konyaspor 0 - 0 Galatasaray

1'Ali Yılmaz ilk düdüğü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde ilk 45 dakika başladı.

Maçın başlamasına dakikalar kala maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un taşikardi sebebiyle maça çıkamayacağı öğrenildi. Maçta 4. hakem Ali Yılmaz düdük çalacak, Taşkınsoy ise 4. hakem olarak görev yapacak.

Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Sallai, Lemina, Mertens, Yunus, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Osimhen

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Melih, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye Kupası maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de olacak. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2 kupa maçında süre aldı. Grup aşamasında Konyaspor maçını boş geçen Osimhen, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında ise takımının 2 golünü kaydetti. Ligde ve Avrupa'da da 27 gol kaydeden 26 yaşındaki isim, 6 defa asist yaptı.

GALATASARAY'DA TEK HEDEF KUPA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak heyecan dolu müsabakada kazanan taraf olmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupasını bir kez daha müzesine götürmek istiyor. 18 defa mutlu sona ulaşan Cimbom, Okan Buruk yönetiminde uzun süren hasretine de son vermeyi hedefliyor.

SARI-KIRMIZILILARDA İKİ İSİM CEZALI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak. İki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında yaşanan olaylardan dolayı 1'er maç men cezası almıştı.

GALATASARAY KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Tümosan Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Okan Buruk yönetiminde karşılaşma hazırlanan Cimbom'da 3 isim sakatlıklarından dolayı Konya'ya götürülmedi.

Sarı-kırmızılı ekipte kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan'ın yanı sıra önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata tedbir amacıyla Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

YUNUS AKGÜN DALYA DİYECEK

Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile oynanacak maçta görev alması halinde Galatasaray formasıyla 100. karşılaşmasına çıkacak.

Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray kariyeri boyunca 68 Süper Lig, 14 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 1 Şampiyonlar Ligi ve 9 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyen milli oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda toplamda 18 gol attı.

KONYASPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 6. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 4 golle karşılık verdi.