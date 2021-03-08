Konyaspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'deki son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 29. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oluyor. Kanarya, Mesut Özil'in yokluğunda zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Konyaspor ise sahasında galibiyet arıyor. Peki; Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son maçında sahasında Antalyaspor ile berabere kalan 55 puanlı Fenerbahçe, kazanarak haftayı kayıpsız geçmek istiyor. İsmail Kartal'ın yerine İlhan Palut'un getirildiği Konyaspor ise son 4 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. En son Beşiktaş'a yenilen Konyaspor, 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

Konyaspor - Fenerbahçe

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Nejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Ismael Diomande, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Levan Shengelia, Jesse Sekidika, Sokol Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam