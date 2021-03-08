BIST 1.530
DOLAR 7,70
EURO 9,15
ALTIN 418,79
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Konyaspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'deki son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 29. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oluyor. Kanarya, Mesut Özil'in yokluğunda zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Konyaspor ise sahasında galibiyet arıyor. Peki; Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son maçında sahasında Antalyaspor ile berabere kalan 55 puanlı Fenerbahçe, kazanarak haftayı kayıpsız geçmek istiyor. İsmail Kartal'ın yerine İlhan Palut'un getirildiği Konyaspor ise son 4 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. En son Beşiktaş'a yenilen Konyaspor, 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

Konyaspor - Fenerbahçe

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Nejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Ismael Diomande, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Levan Shengelia, Jesse Sekidika, Sokol Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor- Kasımpaşa maç sonucu: 1-1
Aydınlı gence 2 milyon liralık büyük ikramiye! Bayi sahibi bile inanamadı
Hatay'da mezarlıkta çiçek satan kadının kızının 'Oxford Tıp'ta okuyorum' yalanı ifşa oldu!
İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı! Dinamik denetim modelinde ilk uygulama yapıldı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
BİM bu hafta indirime gelecek ürünler listesi! BİM salı kataloğu
Kayseri'de 8 asırlık cami restore edildi
İslam Memiş'ten yeni altın ve dolar tahmini! Artık düşük seviyede dolar zor...
Yeni tedbir kararı! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da "indirim kampanyası yapılması" yasaklandı
Citi ve JPMorgan faiz tahminlerini açıklad! Kritik değerlendirme
Yorumlar