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Konyaspor-Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Konyaspor-Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

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KONYASPOR 2-0 FENERBAHÇE!

41' Fenerbahçe'de Rossi, Pelkas ve Sangare'nin yerine, Serdar Dursun, Novak ve İrfan Can Kahveci oyunda.

37' Szalai'nin rakip ceza sahasına doğru gönderdiği uzun top kaleci Sehic'te kaldı.

31' Serdar Gürler sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Ahmet Çalık kafayı vurdu top üstten auta gitti.

28' Valencia, topu sol kanattan bindiren Szalai'ye aktarmak istedi fakat pasın şiddeti çok hızlı. Aut.

25' Zajc sağ çaprazdan ceza sahasına girmek istedi fakat kalabalık savunmaya takıldı.

19' Gustavo sol kanattan ortaladı, kaleye paralel şekilde giden top sağ taraftan taca çıktı.

14' Valencia ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye doğru yönelmek istedi, savunmada Abdülkerim topa ayak koydu, taç Fenerbahçe'nin.

11' Gol... Konyaspor 2-0 Fenerbahçe (Abdülkerim)

4' Valencia savunma arkasına sarktı fakat kaleci Sehic açıldı ve topu uzaklaştırdı. Bu arada Valencia için ofsayt bayrağı da havada.

3' Gol... Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (Soner Dikmen)

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi.

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia.

HAKEM: Fırat Aydınus
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

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