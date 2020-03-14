Konyaspor Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacağı açıklanan Konyaspor Fenerbahçe maçı büyük merakla bekleniyordu. Fenerbahçe bu zorlu sınavda puan kaybı istemiyor. Konyaspor Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar haberimizde.

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Konyaspor Fenerbahçe maçı büyük heyecana sahne olacak. Süper Lig'de 26. haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

KONYASPOR 0-0 FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

22'Konyaspor'da sağ kanattan Shengelia'nın ortasına uzak direkte kafayı vuran Ömer Ali'nin şutu direk dibinden dışarı çıktı.



18'Ömer Ali'nin kafa vuruşunda Konyasporlu oyuncuları gol itirazında bulundu. Yapılan VAR incelemesinde hakem Hüseyin Göçek, topun tamamının çizgiyi geçmediğini söyledi ve gol kararı vermedi.



16'Konyaspor gole çok yaklaştı! Skubic'in ortasında Ömer Ali Şahiner ceza alanı içinde kafayı vurdu. Kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı!



Sarı Kart10'Konyaspor'da Selim Ay sarı kart gördü.Sarı Kart - Selim Ay



5'Fenerbahçe'de Rodrigues, Vedat Muriqi'yle girdiği paslaşma sonrası ceza alanı içine hareketlendi. Son anda Konyaspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

1'Karşılaşmaya konuk ekip Fenerbahçe başladı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Fenerbahçe: Harun; Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali; Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu; Mehmet Ekici, Zajc, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi

Altay Bayındır yok

Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı geçiren kaleci Altay Bayındır'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz de cezalı durumda bulunduğu için forma giyemiyor