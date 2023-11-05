Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor! İkinci yarı gol geldi

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelesinin ilk yarısı 0-0’lik beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fatih Karagümrük golü buldu.Abone ol
Konyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1
Maçtan dakikalar
(İlk yarı)
13. dakikada Konyaspor’da Prip’in sağ kanattan yerden ceza sahası içine ortasında topa kimse dokunamadı, top kaleye paralel şekilde dışarıya çıktı.
16. dakikada Guilherme’nın soldan savunma arkasına yolladığı pasla topla buluşan Moreno topun kontrolünü sağladı. Soldan ceza sahasına giren Moreno’nun şutunda topun ağlarla buluşmasının ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
24. dakikada Fatih Karagümrük’ün atağında Can Keleş sol kanatta topla buluştu. Can Keleş’in ortasında penaltı noktasın üzerinde topla buluşan Güven Yalçın topu kaleye göndermek istedi fakat top Konyaspor defansına çarparak dışarı çıktı.
45+1. dakikada Cikalleshi’nin ceza alanı dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarı gitti.
Hakemler: Mert Güzence, İlker Takpak, Bilal Gölen
Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Cicadau, Prıp, Guılherme (Yasir Subaşı dk. 27), Calvo, Cikalleshi, Ahmet Oğuz, Nzonzı, Moreno
Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Muric, Oliveira, Cebreil Karayel, Bruno Paz, Oğulcan Ülgün, Emrehan Gedikli
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Bıraschı, Dresevıc, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Levent Mercan, Ceccherini, Nazım Sangare
Yedekler: Dituro, Veseli, Atakan Kesgin, Serdar Dursun, Ryan Mendes, Emir Tiniş, Sturaro, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Sarı kartlar: Calvo, Adil Demirbağ (Konyaspor), Güven Yalçın, Fefhouli (Fatih Karagümrük)