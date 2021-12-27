Konyaspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Konyaspor - Beşiktaş

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, M'Poku Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan Beşiktaş, geride bıraktığımız haftalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. Konyaspor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.