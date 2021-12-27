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Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramayan Beşiktaş, rakibini yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmek istiyor. Ligde başarılı bir grafik çizen Konyaspor ise puan ya da puanlar peşinde. Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan Beşiktaş, geride bıraktığımız haftalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. Konyaspor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.

Konyaspor - Beşiktaş

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku, Bytyqi, Soner, Michalak, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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