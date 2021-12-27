Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramayan Beşiktaş, rakibini yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Konyaspor: 0 - 0 :Beşiktaş

(İlk yarı sona erdi)

37' Beşiktaş, Michy Batshuayi ile gole çok yaklaştı! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasında oluşan karambolde Konyaspor savunmasının uzaklaştırmadığı top bir anda Michy Batshuayi'nin önünde kaldı. Batshuayi'nin altıpas sağ çaprazdan yaptığı vuruşu son anda kaleci Ibrahim Sehic çelmeyi başardı.

6' Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile gole yaklaştı! Orta sahada topla buluşan Josef de Souza, Konyaspor defansını az adamla yakaladı. Josef sağ tarafta defansın arakasına koşu yapan Oğuzhan Özyakup'a doğru ara pasını gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Oğuzhan'ın topu kontrol edip sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Ibrahim Sehic topa iki hamlede sahip oldu.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, M'Poku Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi