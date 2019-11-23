Konyaspor Beşiktaş maçı (CANLI İZLE)

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında 3 puan elde ederek zirve ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Ev sahibi ekip ise alt sıralardan tamamen uzaklaşmak ve Avrupa arenasına katılabilmek için üst sıralara tırmanmak istiyor.

Haftanın kritik mücadeleleri arasında yer alan müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele öncesinde ev sahibi ekipte Ali Çamdalı ve Ali Turan’ın yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan Levan Shengelia da sahada yer alamayacak. Siyah – Beyazı takımda ise Dorukhan Toköz, Douglas ve Erdem Seçgin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

KONYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi



44'Beşiktaş rakip ceza alanı çevresinde iyi paslaştı. Elneny'nin pasında Rebocho'nun sol çaprazdan şutunda top auta gitti.



39'Milosevic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Jonsson ön direkten arkaya aşırttı, Jevtovic penaltı noktasında dönerek vurdu, top Karius'ta kaldı.



36'Miya'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu Jevtovic kafayla indirdi ancak Rebocho orada dikkatli. Topu uzaklaştırdı

36'Miya'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu Jevtovic kafayla indirdi ancak Rebocho orada dikkatli. Topu uzaklaştırdı



30'Diaby'nin pasında sağda topla buluşan Gökhan'ın ortasında Anicic topu ön direkte kesti ve uzaklaştırdı.



22'Soldan çalımlarla ceza alanına giren Burak'ın yerden ortasında Anicic son anda dokundu.



21'Skubic'in sağdan yerden ortasında Miya'nın ön direkte vuruşu yandan dışarı gitti.



19'Ferhat'ın kullandığı serbest vuruşta Vida penaltı noktasına gelen topu uzaklaştırdı.

15'Diaby'nin sağdan ortasında Burak, Serkan'dan önce kafayı vurdu top dışarı çıktı.



14'Miya'nın sol çaprazdan vuruşunda savunmada Vida'ya çarpan top dışarı gitti. Fırat Aydınus autu işaret etti. Konyasporlu futbolcular itiraz etse de karar değişmedi.



13'Bajic'in sağdan ortasında Miya'ya gelen topa Gökhan son anda kafayı vurdu.



8'Ruiz'in uzun pasında Burak'ı aşan topu Serkan kontrol etti.



4'Konyaspor'un golü, VAR kontrolünde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



3'GOL! Milosevic attı! Konyaspor öne geçiyor...

Maç Başladı1'Maç başladı! İki takıma da başarılar...

Şimdiye kadar 44 kez mücadele eden takımların maçlarında 22 kez Beşiktaş üstün gelirken 8 maçtan da İttifak Holding Konyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 14 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan ve son 5 maçta çıkışa geçen siyah-beyazlı takım, Konyaspor'u da yenerek hem şampiyonluk yarışına ağırlığını koymak hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında.

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