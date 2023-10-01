Konyaspor - Beşiktaş / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı Konyaspor, Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Ligde son olarak Adana Demirspor'a 4-2 kaybeden siyah beyazlılar, bu maçtan 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor ve Adana Demirspor mağlubiyetleri ile büyük bir yara alan siyah beyazlar, Konyaspor deplasmanında 3 puan peşinde.
Konyaspor - Beşiktaş
0' Mücadele 19:00'da başlayacak.
İlk 11'ler
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.
Beşiktaş 8 eksikle Konya deplasmanında
Siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut gibi isimler Konyaspor karşısında süre alamayacak.
Konyaspor'da 3 eksik
Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.