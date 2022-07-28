Konyaspor Bate Borisov (CANLI YAYIN)

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında BATE Borisov'u ağırlayacak. İlhan Palut ve öğrencileri kendi evinde deplasman takımı olarak çıkıp 3-0 kazandığı karşılaşmanın skor avantajıyla turu geçen taraf olmak istiyor. Peki Konyaspor Bate Borisov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Konyaspor Bate Borisov maçı ilgili tüm detaylar ve canlı anlatımı haberimizde...

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KONYASPOR BATE BORİSOV CANLI ANLATIM

KONYASPOR 0-0 BATE BORİSOV

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Konyaspor-BATE Borisov muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

BATE Borisov: Scherbits, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Oreshkevic, Bocherov, Gromyko, Sazonchik, Bessmertniy, Malkevich, Milic

Konyaspor-BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-BATE Borisov maçı bugün TSİ 21.00’de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

İlhan Palut: Avrupa’da ilerleyeceğiz

Konyaspor’un hocası İlhan Palut, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, “İlk maçta elde ettiğimiz avantajı koruyarak dikkatli bir şekilde turu geçmek istiyoruz. Takım olarak Avrupa’da ilerlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Vaduz favori durumda

Konyaspor, turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.