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Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Başakşehir zorlu deplasmanda düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ile karşılaşıyor. Başakşehir zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Konyaspor ise kazanmak zorunda. Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de lider Başakşehir, 32. hafta maçında Konyaspor'a konuk oluyor.

Turuncu-lacivertli takımın bu maçla şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor. Başakşehir, Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek ve mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Başakşehir

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakem: Cüneyt Çakır
Saat: 21.00
Yayın: beIN Sports 3

Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Marin Anicic, Nejc Skubic, Alper Uludağ, Farouk Miya, Jens Jonsson, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner

Başakşehir: Mert Günok, Martin Skrtel, Gael Clichy, Junior Caiçara, Alexandu Epureanu, Edin Visca, Danijel Aleksic, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Demba Ba, Enzo Crivelli

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