Konyaspor Başakşehir maçı maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Başakşehir zorlu deplasmanda düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ile karşılaşıyor. Başakşehir zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Konyaspor ise kazanmak zorunda. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de lider Başakşehir, 32. hafta maçında Konyaspor'a konuk oluyor.

Turuncu-lacivertli takımın bu maçla şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor. Başakşehir, Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor ve mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

Konyaspor: 1 - 1 :Başakşehir (İlk yarı oynanıyor)

20' GOOOLL!! Konyaspor, Farouk Miya ile eşitliği sağladı! Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ'ın ortasına uçarak vuruşunu yapan Miya durumu 1-1'e getirdi.

3' GOOOLL!! Edin Visca penaltıdan attığı golle Başakşehir'i öne geçti! Visca'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya Epureanu ile birlikte yükselen Miya topa eliyle müdahale etti. Başakşehir penaltı vuruşu kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Visca hata yapmadı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 21.00

Yayın: beIN Sports 3

Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Marin Anicic, Nejc Skubic, Alper Uludağ, Farouk Miya, Jens Jonsson, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner

Başakşehir: Mert Günok, Martin Skrtel, Gael Clichy, Junior Caiçara, Alexandu Epureanu, Edin Visca, Danijel Aleksic, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Demba Ba, Enzo Crivelli