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Konya'daki hayvan katliamı izlenecek gibi değil! Barınakta köpekleri kürekle vura vura...

KONYA hayvan rehabilitasyon merkezinde çekilen görüntü tüyleri diken diken etti. Hayvanlara yaklaşımı örnek gösterilen Konya Belediyesi'nin hayvan rehabilitasyon tesisinde insanoğlunun en vahşi hali kameralara yansıdı. Hayvan barınağında köpekleri kürekle vura vura katlettiler. Konya Büyükşehir Belediye'si açıklama yayınladı.

KONYA'daki kürekli hayvan katliamı ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntüleri izleyenler dehşete düşerken, Konya Büyükşehir Belediyesi yeni bir açıklama yayınladı. Konya Belediyesi'nden gelen açıklamada "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. 

Köpekleri kürekle öldüren gözaltında

2 kişi gözaltına alındı

Köpekleri kürekle vurarak katleden kişilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Belediye Başkanının açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 
-Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz.

Çok sayıda köpek öldürülmüş

Görüntüler bir köpeğin kürekle vurularak öldürülme anlarına aitti. Sosyal medyada bu yolla bir çok köpeğin katledildiğine dair iddialar var.

Kameraya yansıyan görüntülerde bir kişi köpeği tasmasından tutarken diğeri kürekle başına vurup öldürüyordu. Sonrasında tasmasını tutan kişi köpeği sürükleyip götürüyor. Çok sayıda köpeğin bu şekilde öldürülüp kazılan çukurlara doldurulduğu iddia ediliyor. 

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