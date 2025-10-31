Konya'da yüzyıllık tartışmaya nokta konuldu 800 yıllık yapı ortaya çıkarıldı
Konya'nın kent merkezinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilen kalenin 12 kapısından birinin temeline, arkeolojik kazılarla ulaşıldı. Kazı sorumlusu Mehmet Ali Çelebi, "Yapılan bu çalışmada dış sur hattı tespit edildi. Yaklaşık 120 metrelik kısmı açığa çıkarıldı." dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesinin desteği Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kent merkezinde Müze Müdürlüğünce yürütülen "Konya Dış Kale Sur Hattı ve Larende Kapısı" arkeolojik kazısı geçen yıl başladı. Merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde yürütülen kazıda, tarihi kaynaklardaki çizimlerde ve 19. yüzyıl sonlarındaki fotoğraflarda görülen surların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
Kazılarda, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 1221'de yaptırdığı 3 metre genişliğindeki surların 120 metrelik bölümü ile 11 metrelik bir kapısı gün yüzüne çıkarıldı.
Kazı sorumlusu Mehmet Ali Çelebi, AA muhabirine, kent merkezinde kasım 2024'te başladıkları çalışmalarda önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi. Konya dış sur duvarlarının yaklaşık 120 metrelik kısmının ortaya çıkarıldığını, bu alan üzerinde Larende Kapısı’nın temellerine ulaşıldığını belirten Çelebi, şu bilgileri verdi:
"Yapılan bu çalışmada dış sur hattı tespit edildi. Yaklaşık 120 metrelik kısmı açığa çıkarıldı. Eskiden Larende yokuşu olarak bildiğimiz yerde, Sultan Alaaddin'in devlet bütçesiyle yaptırdığı Larende Kapısı'nın temeli bir bütün olarak açığa çıkarıldı. 11 metre genişliğinde bir kapı. Surlar 3 metre genişliğinde, tamamı toplama taşlardan, sandık duvar tekniği ile yapılmış, içi moloz dolgulu. Dıştan kaplama yapılmış. Hendek kalıntılarına ve köprü ayaklarına ulaştık. Kazı devam etmektedir."