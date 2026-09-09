Konya'da yeni tramvay hattı açılış töreni yapıldı!

Konya'nın hayali olan metroyla ilgili çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiğini bildiren Altay, "Bu konuda özellikle Konya'ya olan sevgisini, muhabbetini sürekli ifade eden, geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmede de Konya halkına selamlarını ileten değerli Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Altay, Konya'da kurum ve kuruluşlarla, Cumhur İttifakı partileriyle birlik ve beraberlik içinde şehre hizmet etmeye devam ettiklerinin altını çizerek, yeni hattın Konya için hayırlı olmasını diledi.

Vali İbrahim Akın da Büyükşehir Belediyesinin Konya'daki yatırımlarını hızla sürdürdüğünü belirterek, yeni tramvay hattının kent için hayırlı olmasını temenni etti.