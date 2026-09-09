Konya'da yeni tramvay hattı açılış töreni yapıldı!
Konya Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı törenle hizmete açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, tramvay durağının yanında düzenlenen açılış töreninde, Konya Büyükşehir Belediyesinin kentin her konuda gelişmesi ve dünyada örnek gösterilecek şehirler arasında olması için gayretle çalıştığını söyledi.
Altyapı problemlerini bitiren şehirlerin sosyal çevre düzenlemesine, sosyal ortama ve insan konforunu artırmaya daha kolay zaman bulabildiğini dile getiren Eyigün, "Konya'nın kaynaklarıyla ihtiyaçlarını dengelediği bir şehir olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla ben başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm ekibini, raylı sistem özelinde de Ulaşım Daire Başkanını ve ekibini tüm Konya adına tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.
- "Birkaç yıl içerisinde bu 50 kilometreden fazla hattı beraberce açacağız"
Konya'nın raylı sistem ağının, Tokyo'da, Moskova'da, Paris'te, Londra'da görüldüğü gibi başarılı bir raylı sistem ağı olduğunu belirten Eyigün, şunları kaydetti:
"Konya şehrimizde artık önünde çizgisel hatlardan networke, ringlere, ışınsal ve yuvarlak dairesel hatların oluşturduğu gerçek bir dünya şehrinin, dünya büyükşehrinin hak ettiği raylı sistem ağına doğru gidiyoruz. 27 kilometrenin üstüne 57 kilometre koyuyoruz. Bu çok ciddi bir artış. Yani dünyada en çok raylı sistem yapan şehir dahi aynı anda 2,5 kat kadar daha ilave yapmamıştır. Bu örnek bir çalışma. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu 50 kilometreden fazla hattı beraberce açacağız ve bu networkü beraberce kullanmaya başlayacağız."
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bölgede yaşayan vatandaşların uzun süredir beklediği bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Alaaddin-Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi-Sanayi ve Stadyum hattı olmak üzere toplam 21,1 kilometrelik hattın 1,4 kilometrelik kısmını açtıklarını, geri kalan kısmının inşasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla sürdürdüklerini aktaran Altay, "1980'li yıllardan 2026'ya kadar toplamda yaptığımız 27 kilometrelik raylı sisteme, neredeyse iki katından fazla bir ilave yaparak şehrimizin raylı sistem ağını geliştiriyoruz." diye konuştu.
Konya'nın hayali olan metroyla ilgili çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiğini bildiren Altay, "Bu konuda özellikle Konya'ya olan sevgisini, muhabbetini sürekli ifade eden, geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmede de Konya halkına selamlarını ileten değerli Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Altay, Konya'da kurum ve kuruluşlarla, Cumhur İttifakı partileriyle birlik ve beraberlik içinde şehre hizmet etmeye devam ettiklerinin altını çizerek, yeni hattın Konya için hayırlı olmasını diledi.
Vali İbrahim Akın da Büyükşehir Belediyesinin Konya'daki yatırımlarını hızla sürdürdüğünü belirterek, yeni tramvay hattının kent için hayırlı olmasını temenni etti.
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise belediyecilik denilince akıllara AK Parti belediyeciliğinin gelmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
Yaşanılabilir şehirler için birlik ve beraberlik içinde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Altunyaldız, "Konya'mız, Anadolu'ya ve aslında tüm Türkiye'ye çalışmalarıyla örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu vizyonu Türkiye'mize kazandıran, AK Parti belediyeciliğini bir okul, bir şiar, bir vizyon ve bir hizmet anlayışı haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası protokol üyeleri, yeni tramvay hattı için açılış kurdelesini kesti.