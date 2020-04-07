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Konya'da yarbay olduğunu söyleyen şahıs polise ağza alınmayacak laflar etti

KONYA'da trafik polislerinin yaptığı yol kontrolünde yarbay olduğunu iddia eden şahıstan, polise skandal sözler geldi. Şahıs polise sesini oldukça yükselterek "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi.

Konya'da 31 Mart'ta yapılan yol kontrolünde, trafik polislerinin nereden geliyorsunuz şeklinde soru sorduğu bir kişi önce asker olduğunu belirtti, sonra da polise olamayacak sözler söyledi.

"Yarbayım ben yarbay'' 

Durdurulduğu için tartışmaya başlayan şahıs, polis memuruna hitaben "Komiserlere dahi askerlik yaptırdım." dedi.

Emniyet mensubunun "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabı üzerine "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye." dedi.

"Maaşın kaç para senin'' 

Polis memurunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine de bir amir gibi "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay." dedi.

Polis memuruyla tartışmaya devam eden şahıs, bu kez daha inanılmaz bir söz sarf etti ve "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi.

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