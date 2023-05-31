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Konya'da vahşet! Hem bıçaklanmış hem de yakılmış yol kenarında bulundular

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Konya'da vahşet! Hem bıçaklanmış hem de yakılmış yol kenarında bulundular

KONYA'dan gelen haber kan dondurdu. Kulu ilçesinde yol kenarında bıçaklanıp yakılmış bir kadın ve erkek cesedi bulundu. Cesetlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Soruşturma devam ediyor.

Konya'da vahşet! Hem bıçaklanmış hem de yakılmış yol kenarında bulundular

Jandarma ekipleri, Konya-Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, bir kadın ve bir erkeğin yakılmış cesedi olduğu yönünde ihbar aldı.

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Konya'da vahşet! Hem bıçaklanmış hem de yakılmış yol kenarında bulundular

Olay yerine jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede yanmış haldeki cesetlerde bıçak izlerine rastlandığı öğrenildi.

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Konya'da vahşet! Hem bıçaklanmış hem de yakılmış yol kenarında bulundular

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetler, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Konya'da vahşet! Hem bıçaklanmış hem de yakılmış yol kenarında bulundular

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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