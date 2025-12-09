BIST 11.177
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 76 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 76 zanlı tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 118 şüpheliden 76'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 15 günde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda, 33 bin 889 uyuşturucu hap, 3 kilo 826 gram uyuşturucu madde, 34 bin 446 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 116 zanlıdan 76'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

