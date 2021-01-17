Konya'da üretildi! 50 ülke almak için sıraya girdi

Beyşehir ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olan 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi, küçük bir mahalle olmasına rağmen av tüfeği üretimiyle adını dünyaya duyurdu. Son zamanlarda artan talep nedeniyle mahalle üretime hız kesmeden devam ediyor.