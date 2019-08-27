Konya'da toprak kayması 2 çocuk öldü 2 çocuk yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da toprak kayması 2 çocuk öldü 2 çocuk yaralandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde dere yatağından oynarken kayan toprağın altında kalan Suriye uyruklu Abdurrahman Abdi (7) ile Ali Berkel (8) hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.

Konya'da toprak kayması 2 çocuk öldü 2 çocuk yaralandı - Sayfa 1

KONYA'nın Ereğli ilçesinde dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

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Konya'da toprak kayması 2 çocuk öldü 2 çocuk yaralandı - Sayfa 2

Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyrukluların çadırlarının bulunduğu dere yatağı kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

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Konya'da toprak kayması 2 çocuk öldü 2 çocuk yaralandı - Sayfa 3

Oyun oynadıkları sırada yaşanan göçük altında kalan Abdurrahman Abdi (7) ve Ali Berkel (8) yaşamını yitirdi.

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Konya'da toprak kayması 2 çocuk öldü 2 çocuk yaralandı - Sayfa 4

Yaralanan Muhammet Berkel (12) ile Riyad Abdi (11) göçükten çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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