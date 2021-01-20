Konya'da TIR'ların çarpıştığı kazada sürücü kabini parçalara ayrıldı 1 kişi öldü
KONYA'da iki TIR çarpıştı, sürücülerden biri öldü.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Adana- Aksaray yolunda, Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Orhan Gündüz yönetimindeki 27 R 3854 plakalı iplik yüklü TIR, Turgay Kale'nin (35) kullandığı 42 YT 920 plakalı pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarptı.
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Ön kısmı hurdaya dönen TIR'ın şoförü Orhan Gündüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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Gündüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.
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Sürücünün cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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