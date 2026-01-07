Konya’da soba gazı can aldı

Konya’nın Derebucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 30 yaşındaki Cengiz U. hayatını kaybetti.Abone ol
Konya'nın Derebucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cengiz U. (30) hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete gelen Cengiz U, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Cengiz U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.