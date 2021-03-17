Konya'da şizofren hastası, kardeşini öldürdü! Hastaneden kaçıp boğazını kesti

KONYA'da şizofren hastası Soner B. (25), tedavi için yattığı hastaneden kaçarak lise 1'inci sınıf öğrencisi olan kardeşi Yağmur B.'nin boğazını kesti. Vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan genç kız kurtarılamadı.

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Olay, dün saat 18.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur B.'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu.

Tedavi için hastaneye yatmış

Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada Yağmur B.'nin şizofreni tedavisi için bugün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner B. tarafından öldürüldüğünü belirledi.

7 Mart'ta paylaşmış

Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.