Konya'da servet değerinde geyik böceği bulundu! Sakın öldürmeyin

Yakup Uçar hayatında ilk kez böyle bir böcek ile karşılaştığını söyleyerek, “Ailece bahçede oturduğumuz sırada böceği fark ettik ve çok ilginç geldi. İnternet üzeri yaptığım araştırmada bu böceğin koruma altında olan geyik böceği olduğunu fark ettik. Şimdi Milli Parklara haber verdik ve kendilerine teslim edeceğiz” dedi.