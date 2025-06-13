Konya'da rehberlik öğretmeni öldürüldü! Katilden "Pişman mısın?" sorusuna cevap
Dün Konya'da rehberlik öğretmeni öldürüldü. Öğretmeni okuldaki odasında silahla öldüren şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusuna, "Pişman değilim." cevabı verdi.
Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokulda dün, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ün (33) odasında tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan B.O'nun (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
B.O. basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusuna, "Pişman değilim." cevabı verdi.
Öte yandan 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu öğrenilen B.O.'nun bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.