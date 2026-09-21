Konya'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Betül Akgün
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A.T.Y. (20) idaresindeki 42 ANA 502 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 1. kilometresinde refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Ramazan Yılmaz (20) araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.