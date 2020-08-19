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Konya'da otomobil karı kocaya mezar oldu

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da meydana gelen kazada 72 ve 67 yaşlarındaki karı koca, hayata veda etti.

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Kaza Seydişehir-Konya karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Elibol idaresindeki 06 BA 2520 plakalı Volkswagen marka minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan eşi Zeynep Elibol  olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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