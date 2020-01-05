Konya'da ormanda köpek dövüştüren 4 kişiye gözaltı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde ormanlıkta bahisle köpek dövüştüren 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken; yaralı 2 köpek de korumaya alındı. Dövüş anları, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun köpekler dövüştürülürken tezahürat yaptığı görüldü.
KONYA Akşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki ormanlıkta bahisle köpek dövüştürüldüğü ihbarını aldı.
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Bunun üzerine harekete geçen ekipler, verilen adrese gittiğinde, 17 köpeğin bahis karşılığında dövüştürüleceğini ve baskına kadar 3'üncü dövüşün yapıldığını belirledi.
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Dövüş organizasyonunu düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.
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Toplanan kalabalıktan birçoğu da jandarmayı görünce köpekleriyle kaçtı.
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