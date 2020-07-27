Konya'da oluşan dev obruk havadan fotoğraflandı

"İçerisine de düşebilirim"

Şakar, "Obruk olabileceğini hiç düşünmemiştim. Hortumları tilki mi çekti diye düşünmüştüm. Mısırların bittiği yerde aniden önüme çıktı. İçerisine de düşebilirdim. Buralarda sürekli bakım yaparız. Sürekli tarla içerisindeyiz. Ne zaman neyin geleceğini bilemiyoruz. Burada tarla yaptık, ekim yaptık, taş toplayıp, damlama sulama sistemi serdik. O zamanda bu obruk oluşabilirdi" ifadelerini kullandı.