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Konya'da okul servisleri çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı
Konya'da okul servisleri çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var

KONYA merkez Selçuklu ilçesinde iki okul servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da okul servisleri çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var

KONYA merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Caddesi kavşağında henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 42 C 0811 ile 42 C 1282 plakalı öğrenci servisleri çarpıştı.

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Konya'da okul servisleri çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Konya'da okul servisleri çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var

Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralanan 9'u öğrenci 14 kişiyi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Konya'da okul servisleri çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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