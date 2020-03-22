Konya'da obrukların sayısı 300'ü geçti muhteşem görüntüler

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde yeraltı sularının azalmasıyla olulan obrukların sayısı 300'ü geçti. Çıralı Obruğu içindeki göl çevresinde, Roma Dönemine ait eski bir yerleşim alanı ve kaya mezarları yer alıyor. Kireçli suların, damlarken tane tane kristalleşmesiyle binlerce yılda oluşmuş sarkıtlar, Çıralı Obruğa yerli ve yabancı turistlerin ilgisini artırıyor. Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak anılan Meke Kraterleri ise yağışların az olması nedeniyle kurumaya yüz tuttu.