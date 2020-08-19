Konya'da maske ve mesafe kuralına uyan yok! Vaka sayısı artıyor
KONYA'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen sokakta dolaşan çoğu kişi maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Kent genelinde denetimlerini yoğunlaştıran polis ekipleri tedbirler konusunda uyarılarını sürdürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamalarda, vaka sayısında artış görülen iller arasında yer aldığını belirttiği Konya'da son dönemde de artış devam ediyor.
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Buna rağmen sokakta dolaşan çoğu kişi maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor.
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Kentte uygulamalarını artıran polis ekipleri de maske takmayan ve sosyal mesafeyi ihlal edenlere yönelik uyarılarını sürdürüyor.
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İşte Konya'dan manzaralar...
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