Konya'da koronavirüsü yenen sağlık görevlisi çift görevine geri döndü

Nöbette geçen evlilik yıldönümü

Koronavirüsü yendikten sonra yeniden hastaların yardımına koşan Özpınar çifti, 3’üncü evlilik yıldönümlerini de nöbette geçirdi. Nöbette ve eşiyle bir arada evlilik yıldönümü geçirdiğini söyleyen Ayşenur Özpınar, "Bugün de evlilik yıl dönümüz. 3 yıl önce bugün evlenmiştik. Evlilik yıldönümümüzde de nöbetteyiz ve bir aradayız. İnşallah gelecek senelerde böyle bir sorunumuz kalmaz diye düşünüyorum. Dikkat edersek tüm dünya olarak, Türkiye olarak rahata kavuşuruz diye umut ediyorum" diye konuştu.