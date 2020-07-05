Konya'da koronavirüsü yenen sağlık görevlisi çift görevine geri döndü
KONYA'da koronavirüse birlikte yakalanan çift, hastalığı atlatmayı başardı. Evlilik yıldönümlerini bu yıl nöbette kutlayan sağlık görevlisi çift, maske kuralını hatırlatarak "Sandıkları gibi değil, ölümcül bir hastalık" diye uyarıda bulundu.
Beyşehir ilçesinde aynı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan çiftten Tayfun Özpınar (27), 2 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Özpınar’ın yapılan testi pozitif çıktı. Aynı yaştaki eşi Ayşenur’un da herhangi bir belirti olmamasına rağmen yapılan testi pozitif çıktı. Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Özpınar çifti, 5 günlük tedavinin ardından evlerinde karantinaya alındı.
Yaklaşık 20 gün boyunca karantina kalan Ayşenur ve Tayfun Özpınar çifti koronavirüsü yendikten sonra yeniden görevlerinin başına döndü. Görev yaptıkları istasyonda gelen vaka ihbarlarına birlikte giden çift, koruyucu kıyafetlerini giyip koronavirüs hastalarının yardımına koştu.
"Etrafıma bulaştırmaktan korkuyordum"
Vakalara gittiğinde önerilerde bulunduğunu söyleyen Ayşenur Özpınar, ''İlk başta eşimin ateşi çıktı. Benim hiçbir belirtim yoktu. Önemli olan ve korkulan da bu zaten. Bilmeden insanlara hastalık bulaştırma riski taşıyor olmam. Hiçbir şikayetim ve belirtim yoktu, etrafıma bulaştırmaktan korkuyordum. Şimdi iyileştim ve işimin başına döndüm. Önceden dikkat ediyordum ama şimdi daha çok dikkat ediyorum. Vakalara gittiğimde de onlara önerilerde bulunuyorum. Basite almamalarını, daha dikkatli olmalarını söylüyorum" dedi.
Nöbette geçen evlilik yıldönümü
Koronavirüsü yendikten sonra yeniden hastaların yardımına koşan Özpınar çifti, 3’üncü evlilik yıldönümlerini de nöbette geçirdi. Nöbette ve eşiyle bir arada evlilik yıldönümü geçirdiğini söyleyen Ayşenur Özpınar, "Bugün de evlilik yıl dönümüz. 3 yıl önce bugün evlenmiştik. Evlilik yıldönümümüzde de nöbetteyiz ve bir aradayız. İnşallah gelecek senelerde böyle bir sorunumuz kalmaz diye düşünüyorum. Dikkat edersek tüm dünya olarak, Türkiye olarak rahata kavuşuruz diye umut ediyorum" diye konuştu.