Konya'da korkunç kaza! Kontrolden çıktı üç araca çarptı: 8 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya'nın Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Kulu istikametine giden 34 RM 8325 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren minibüse çarpmamak için manevra yaptı.