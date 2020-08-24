Konya'da köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı

4 bin 241 sokak köpeği gönüllü sahiplendirildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de bir ilk olarak başlanan projede 4'üncü yıla girildiğini belirterek, ''Sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuva ile buluşturmayı amaçladığımız Gönüllü Hayvan Dostları Projesi başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bir gönüllünün en fazla 3 köpeği sahiplendiği projede bugüne kadar 1578 vatandaşımız, 4 bin 241 köpeği gönüllü olarak sahiplendi. Bu rakamlar da projenin başarısını ortaya koyuyor'' dedi.