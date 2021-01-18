Konya'da 'kızlar yapamaz' dediler! Baba mesleğini öğrendiler gören şaşırıyor
KONYA'da yaşayan 58 yaşındaki Ümit Tunaboylu, eşi vefat edince dükkanına getirip baktığı üç kızı, babalarının mesleğini öğrendi.
Ümit Tunaboylu'nun eşi Mardiye Tunaboylu, 16 yıl önce 29 yaşındayken kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 3 kızına hem babalık hem de annelik yapan Tunaboylu, çocuklarını iş yerine getirip, burada bakmaya başladı.
O dönem bebek olan kızı Seçil Tunaboylu da ablaları gibi baba mesleğini öğrendi.
Ümit Tunaboylu, şimdi 3 kızıyla birlikte iş yerinde elektronik ev aletleri ve çaydanlık gibi malzemeleri tamir ediyor.
Annesiz büyüdüklerini için sürekli babası Ümit Tunaboylu'nun iş yerine geldiklerini belirten Hilal Tunaboylu (23) ''Biz babamdan kopamadık. Babamızın yanına gidip geldiğimiz için bu mesleği kazandık. Annesiz büyüdüğümüz için sürekli babamızın yanındaydık ve meslek ilgimizi çekmeye başladı." dedi.