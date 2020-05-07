Konya'da kıraathaneden tünel çıktı baskın yapıldığında kaçıyorlarmış
KONYA'da polis ekipleri bir kıraathaneye baskın düzenleyerek 10 kişiye cezai işlem uyguladı. Kıraathanede bulunan ucu bucağı olmayan tünel de görenlere 'Yok artık!' dedirtti.
Konya’da, koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı. Kıraathanede, inanılır gibi değil ama baskınlar sırasında polisten kaçmak için kullandıkları ucu çatıya çıkan tünelin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 2'si de tünelde yakalandı.
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi içerisindeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine hareket geçti.
Tünel ilk yandaki gazinoya çıkıyor: Ekipler kıraathaneye düzenledikleri baskında, işletmecilerin ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya, oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu.
Her birine 3 bin 150 lira ceza: Ekipler, tünelde saklanan 2 kişiyi de kıskıvrak yakaladı. 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi.