Konya'da kıraathaneden tünel çıktı baskın yapıldığında kaçıyorlarmış

Konya’da, koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı. Kıraathanede, inanılır gibi değil ama baskınlar sırasında polisten kaçmak için kullandıkları ucu çatıya çıkan tünelin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 2'si de tünelde yakalandı.