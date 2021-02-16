Konya’da katliam gibi kaza! 5 ölü, 38 yaralı
KONYA'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken, kazada 5 kişi öldü, 38 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi. Ahmet Kurt yönetimindeki TIR, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı otomobili yolun sağına park edip, TIR şoförünün yardımına koştu.
Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki HAS turizme ait otobüs, park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi. Kazada 2’si otomobilde, 3’ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.