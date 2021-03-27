Konya'da hurda parçalarından yaptı! Mini traktör normal traktörün yapamadığını yapıyor

"Büyük traktörün giremediği yerlere girebiliyor"

Karabaş, "300 kiraz ağacımız var, oranın çapalama işi elle yapılıyordu. Oradan bir ihtiyaç doğdu. Çiftçilik işlerimizde de büyük traktörün giremediği yerlere girebiliyor. Saatte 48-50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yarı ATV yarı traktör de diyebiliriz bu araca. Burada kendi hobi atölyem var boş zamanlarımda burada yaptım." dedi.