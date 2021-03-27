Konya'da hurda parçalarından yaptı! Mini traktör normal traktörün yapamadığını yapıyor
KONYA'da mini traktör görenlerin dikkatini çekti. Çiftçi Mustafa Zügül Karabaş, 1 yıl uğraştı ve hurda parçalarla büyük iş başardı.
Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi’nde çiftçi Mustafa Zügül Karabaş, topladığı hurda malzemelerle evinin garajındaki hobi atölyesinde 10 vitesli mini traktör yaptı.
Yaklaşık 1 yılda fırsat buldukça atölyesinde topladığı parçaları bir araya getiren Karabaş, saatte 50 kilometreye ulaşabilen mini traktörüyle büyük römorkları ve su tankerini çekiyor.
Kendine özgü özellikleri var
Süspansiyon ve amortisör özellikleriyle konforlu bir sürüş sunduğunu söyleyen Karabaş, “Mini traktörün kendine özgü özellikleri var. Ön tarafları süspansiyonlu, arka taraflar da amortisörlü. Bu özellikleriyle arazide çok daha konforlu sürüş imkanı sağlıyor." dedi.
"Büyük traktörün giremediği yerlere girebiliyor"
Karabaş, "300 kiraz ağacımız var, oranın çapalama işi elle yapılıyordu. Oradan bir ihtiyaç doğdu. Çiftçilik işlerimizde de büyük traktörün giremediği yerlere girebiliyor. Saatte 48-50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yarı ATV yarı traktör de diyebiliriz bu araca. Burada kendi hobi atölyem var boş zamanlarımda burada yaptım." dedi.