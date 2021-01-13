Konya'da hiç evlenmedi yalnızlığını böyle giderdi! Her gün kilometrelerce yürüyor
KONYA'da küçük yaşta kaderin acı yüzüyle karşılaşan Sabri Akyıl, 40 yılda 400 fidan ekti. Akyıl, her gün 'çocukları' olarak gördüğü ağaçlarını sulamak için kilometrelerce yürüyor.
Karapınar ilçesinde yalnız yaşayan Sabri Akyıl, babasını 7, annesini de 11 yaşındayken kaybetti. Akrabaları ve çevredekilerin yardımıyla büyüyen Akyıl, yaşamı boyunca evlenmedi. Bir süre çiftçilikle uğraşan Sabri Akyıl, yalnızlığını ağaçlarla paylaşarak gidermeye çalıştı.
Erozyon bölgesi olarak bilinen Karapınar’da 400’e yakın ağacı toprakla buluşturan Akyıl, ağaçlara çocukları gibi bakmaya başladı.
Yaşı ilerlemesine rağmen her gün ellerinde bidonlarla kilometrelerce yürüyen Akyıl, ilçenin farklı noktalarındaki yol kenarı ve mezarlara kendisinin veya başkasının diktiği ağaçlara su veriyor.
40 yıldır ağaçlarla ilgilendiğini, onlara su verdiğini söyleyen Sabri Akyıl, "Memleketimiz hep kurak gidiyor. Hayvanları öldürüyorlar, anız yakıyorlar. Memleketimize sahip çıkalım, bu ağaçları kurutmayalım." diye çağrı yaptı.