Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı

KONYA Meram Tıp Fakültesine giderek yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini belirtip ardından tedavi olmadan hastaneden ayrılan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarında bir erkek, 'koronavirüs' şüphesiyle polis tarafından yakalanıp, hastaneye getirildi. Yapılan ilk muayenesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanılmayan kişi, tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.

Abone ol

KONYA Meram Tıp Fakültesine ağzında maskeyle gelen bir kişi, yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini boğazından rahatsız olduğunu, son günlerde de 'koronavirüs' salgını nedeniyle muayene olmak istediğini belirtti. Hasta kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı istenince, aracından kimliğini getirmek istediğini belirtip hastaneden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Olay kamuoyu tarafından duyulup kentte 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Bunun üzerine hareket geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkıp, hastaneye geri gelmeyen kişiyi buldu.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi açıklanmayan kişinin enfeksiyon uzmanları tarafından yapılan ilk muayesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanmadı. Yakın tarihte Güney Kore'den geldiği için tedbir amaçlı 'izolasyonlu' odaya alındı. Yapılacak tetkiklerin ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.