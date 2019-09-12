Konya'da göl kenarında sürpriz evlilik teklifi almıştı! Meltem kalbi dayanamadı...

Fikret Balkan, burada bindikleri balon ve güllerle süslü yatta nişanlısı Ertunç'a, sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Meltem Ertunç da mutluluk gözyaşları içerisinde kabul etti. Çift, daha sonra Karapınar’a dönmek için yola çıktı.