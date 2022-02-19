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Konya'da feci kaza tur otobüsü devrildi! 5 kişi öldü 26 yaralı var

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Konya yolu dün aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Aşırı buzlanma nedeniyle kazanın olduğu tahmin ediliyor.

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Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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