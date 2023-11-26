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Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü

 Sürücüsü henüz belli olmayan 49 AAC 437 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

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Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki M.A. (16) olay yerinde, Y.A. (12) ile Y.U.A. (6) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü

Yaralanan 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü
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