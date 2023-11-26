Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü
Anadolu Ajansı
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Konya'nın Karatay ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belli olmayan 49 AAC 437 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki M.A. (16) olay yerinde, Y.A. (12) ile Y.U.A. (6) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
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Yaralanan 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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