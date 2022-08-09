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Konya'da fabrika yangını! Konya-Ankara yolu trafiğe kapatıldı alevlere müdahale sürüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KONYA'dan yangın haberi geldi. Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Öte yandan yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

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Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesinde bulunan bir boya fabrikasında başladı. Fabrikadan gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, alevler fabrikayı sardı.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına Konya İtfaiyesi ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı tedbir aldı. 

Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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